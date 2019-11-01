Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возобновить тренерскую карьеры в клубе, который будет бороться за трофеи.
«Мне всегда нравилось чувство неизвестности. Для того чтобы побеждать в Италии, Англии, в Испании, требуется гибкость в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху. С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи. Если мне предложат фантастический контракт, поставив задачу оставаться в верхней половине турнирной таблицы, и сочтут успехом занять седьмое, восьмое или девятое место, я откажусь от этого. Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что играю, чтобы победить», — приводит слова Моуринью The Coaches’ Voice.
Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2018 году и до сих пор находится без работы.
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