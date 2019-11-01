Караваев: остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своей игре в составе сине-бело-голубых.

«Гол «Бенфике» действительно получился хорошим. Классная передача от Барриоса, и нужно было только правильно распорядиться этим моментом. Если бы защитник не срезал мяч, думаю, Азмун забивал бы в пустые ворота. Матч с «Ростовом» мы очень хорошо провели всей командой. Отличная передача от Дзюбы, и мне оставалось попасть по воротам, что я и сделал. Очень рад, что удалось поучаствовать в этих двух голевых атаках.

У меня хорошая статистика в «Зените» по отборам и подборам? Честно, не слежу за этим. Если так оно и есть, то это очень здорово. В первую очередь я защитник и должен хорошо играть в обороне. Игровые качества формировались вообще везде, начиная со школы ЦСКА. В дубле старался что-то почерпнуть, потом в Чехии, Нидерландах. В «Зените» так же. Всегда слушаю тренеров и работаю, чтобы прибавлять.

Если говорить об универсальности, то на правом фланге мне комфортнее, но и слева нормально себя чувствую. Если надо, спокойно сыграю там, как это уже было в кубковых матчах с «Енисеем» и «Томью». Не сказал бы, что левая нога у меня мощная, но неплохая — проблем с игрой на левом фланге нет. Бывает, остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».