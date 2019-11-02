«Зенит» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 2 ноября в 19:00

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



После 14 туров «Зенит», набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (26) располагается на пятой строчке.



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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