«Зенит» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — ЦСКА на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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