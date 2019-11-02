Уциев отправился в Германию на лечение и реабилитацию после травмы

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев отправился в Германию для прохождения лечения и реабилитации, сообщает пресс-служба грозненского клуба.



В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1) Уциев почувствовал дискомфорт в области левой приводящей мышцы бедра и доигрывал встречу через боль. В результате медицинского обследования у Уциева было выявлено воспаление приводящей мышцы бедра, симфизит.



«Ахмат» набрал 13 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 2 ноября, грозненская команда проведёт матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.