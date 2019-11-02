Радченко: у ЦСКА хороший шанс показать всем, что команда борется за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургской команды с московским ЦСКА в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА — непредсказуемая команда. Непонятно, как они сегодня сыграют, в их игре нет стабильности. Думаю, «армейцы» сегодня приехали побеждать и будут играть в открытый футбол. У них есть хороший шанс проявить себя на «Газпром Арене» и исправить положение в турнирной таблице, а также показать всем, что они ещё могут продолжить борьбу за чемпионство. Это ключевой матч для «армейцев».

Что касается семилетней безвыигрышной серии ЦСКА в Санкт-Петербурге, то здесь любой команде тяжело выиграть. Конечно, любая серия заканчивается, но не хочется, чтобы она закончилась сегодня.

Матч может быть непредсказуемым. Нужно учитывать, что «Зенит» играет на два фронта, не нужно забывать предстоящий матч с «Лейпцигом».

Сможет ли «Зенит» забить шесть голов в ворота ЦСКА? Матч на матч не приходится. Сегодня будет совершенно другая игра. Разгромной победы питерцев тоже не будет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.