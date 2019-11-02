Фанаты встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА перформансом с файерами

Фанаты встретили автобус «Зенита» перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА перформансом с файерами.
Болельщики расположились вдоль дороги перед стадионом «Газпром Арена». Во время, когда проезжал автобус с игроками «Зенита», фанаты начали жечь файеры. Перформанс болельщиков пресс-служба сине-бело-голубых прокомментировала словами «Становится хорошей традицией!».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».
Встреча «Зенита» с ЦСКА проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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