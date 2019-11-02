«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив два мяча в концовке

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.

В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Астон Вилла» (11) занимает 16-е место.