«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив два мяча в концовке
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.
В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.
«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Астон Вилла» (11) занимает 16-е место.
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Хассан – 21' 1:1 Робертсон – 87' 1:2 Мане – 90+4'
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