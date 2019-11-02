Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив два мяча в концовке

«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив два мяча в концовке
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.

В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Астон Вилла» (11) занимает 16-е место.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Хассан – 21'   1:1 Робертсон – 87'   1:2 Мане – 90+4'
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019