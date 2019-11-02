Магнуссон: играли от обороны, потому что у «Зенита» восхитительная атака

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Сегодня мы больше играли от обороны, потому что у «Зенита» восхитительная атака, у них хорошие навесы. Безусловно, нам пришлось очень много работать в обороне и надеяться на контратаки. Нам повезло: реализовали контратаку, повели в счёте. Безусловно, нас разочаровало удаление, ну а в конце пришлось очень серьёзно потрудиться в обороне. Было жарко.

Честно говоря, эпизода со второй карточкой Бийола я не видел. Не могу сказать, было ли это справедливо. Но жаль, что мы потеряли игрока. Нам пришлось играть вдесятером. У соперника тоже были моменты, когда их футболисты могли быть удалены с поля, но этого не произошло. Возможно, фол Азмуна на мне тянул на красную карточку. У нас была VAR, поэтому, наверное, должны были принимать какое-то решение по этому эпизоду. Он меня сбил. Не знаю, насколько это тянуло на красную карточку, но нарушение было.

Очень тяжело играть на стадионе «Зенита», с таким соперником. Все команды, которые приезжают сюда, вряд ли могут рассчитывать на три очка. Наша задача была подарить три очка нашим уважаемым болельщикам, но мы подарили только одно. Тем не менее считаю, что матч был неплохой. Благодарю болельщиков за такую отличную поддержу. Мы старались добыть победу», — сказал Магнуссон в эфире «Матч ТВ».