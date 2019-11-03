Симеоне: отдал бы жизнь за Диего Косту

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 12-го тура испанской Примеры с «Севильей» (1:1), а также высказался о нападающем мадридской команды Диего Косте.
«Мы провели хорошую игру, „Севилья“ — всегда отличный соперник. У них в составе много игроков, очень глубокий состав, что позволяет вносить изменения. Мы старались добиться баланса в своих действиях, но за первую половину встречи ни одна из команд не сумела добиться своего. Во втором тайме мы старались оказать давление на оборону соперника. Они хорошо разобрались в ситуации, однако Корреа и Ариас всё равно представляли опасность и могли выиграть для нас матч.
Когда кто-то работает так же усердно, как Диего Коста, я буду и дальше доверять такому человеку. Сейчас Диего находится в лучшей физической кондиции. Он хорошо работает на тренировках, но не может забить. Но ты либо с Костой, либо без него. Я бы отдал жизнь за него», — приводит слова Симеоне Marca.
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