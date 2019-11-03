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Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Валенсия» — «Лилль»

Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Валенсия» — «Лилль»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бригада российского арбитра Сергея Карасёва назначена на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» — «Лилль», сообщается на официальном сайте УЕФА.

В роли ассистентов главного арбитра выступят помощники Карасёва Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым арбитром на эту встречу назначен Сергей Иванов. За VAR на матче будет отвечать немецкий рефери Бастиан Данкерт, ему будет помогать российский арбитр Виталий Мешков.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» — «Лилль» состоится во вторник, 5 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

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