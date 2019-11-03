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Экс-игрок ЦСКА Афанасьев — о «Зените»: не так страшен чёрт, как его малюют

Экс-игрок ЦСКА Афанасьев — о «Зените»: не так страшен чёрт, как его малюют
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением об игре «армейцев» и «Зенита» в нынешнем сезоне. Вчера, 2 ноября, команды встречались в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

«ЦСКА не был в кризисе, по большому счёту. Последние результаты можно назвать слепым стечением обстоятельств. Видел неудачные игры «армейцев». У них были моменты, шла игра. Возможно, где-то недобегали и не успевали. Как говорится, соперники больше хотели или больше старались. Нужно выходить на каждую игру как на последнюю.

У «Зенита» собраны квалифицированные и талантливые футболисты, которые умеют играть в футбол. Им, может, и тренер не нужен, хотя, конечно, это не так. Но со стороны очень заметно, что у команды проблемы с мотивацией и настроем на игру. Судя по некоторым матчам, многие футболисты «Зенита» как будто считают, что обойдут соперников на одной ноге. В этом и заключается их главная проблема.

На некоторые команды футболисты не могут настроиться должным образом. Так не бывает, когда всё в порядке с настроем. Сначала ты выносишь «Ростов», а потом горишь «Лейпцигу» и вымучиваешь некоторые игры. Не так страшен чёрт, как его малюют», — сказал Афанасьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

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