Экс-игрок ЦСКА Афанасьев — о «Зените»: не так страшен чёрт, как его малюют

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением об игре «армейцев» и «Зенита» в нынешнем сезоне. Вчера, 2 ноября, команды встречались в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.
«ЦСКА не был в кризисе, по большому счёту. Последние результаты можно назвать слепым стечением обстоятельств. Видел неудачные игры «армейцев». У них были моменты, шла игра. Возможно, где-то недобегали и не успевали. Как говорится, соперники больше хотели или больше старались. Нужно выходить на каждую игру как на последнюю.
У «Зенита» собраны квалифицированные и талантливые футболисты, которые умеют играть в футбол. Им, может, и тренер не нужен, хотя, конечно, это не так. Но со стороны очень заметно, что у команды проблемы с мотивацией и настроем на игру. Судя по некоторым матчам, многие футболисты «Зенита» как будто считают, что обойдут соперников на одной ноге. В этом и заключается их главная проблема.
На некоторые команды футболисты не могут настроиться должным образом. Так не бывает, когда всё в порядке с настроем. Сначала ты выносишь «Ростов», а потом горишь «Лейпцигу» и вымучиваешь некоторые игры. Не так страшен чёрт, как его малюют», — сказал Афанасьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 3 ноября 2019
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