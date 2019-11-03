«Бордо» обыграл «Нант» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Бордо» обыграл «Нант» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Матч обслуживал арбитр Франсуа Летексье. Его ассистентами были Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни.
Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором забитого мяча стал Франсуа Камано, которому ассистировал Хван Ый Чо. На 57-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте благодаря голу Хван Ый Чо с передачи Отавио.
«Бордо», набрав 18 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Нант» (19) — на 3-м месте.
В следующем туре «Бордо» на выезде сыграет с «Ниццей». Матч состоится 8 ноября. «Нант» дома сыграет с «Сент-Этьеном» (10 ноября).
- 3 ноября 2019
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