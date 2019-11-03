Алли — о травме Гомеша: Сон опустошён, он весь в слезах
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал травму хавбека «Эвертона» Андре Гомеша, полученную в матче 11-го тура английской Премьер-лиги между командами.
«Было неприятно видеть этот момент, я не хотел смотреть на то, что произошло. Сон опустошён, он весь в слезах, но это не его вина. Сон — один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он с трудом поднимает голову», — приводит слова Алли The Sun.
Напомним, форвард «шпор» Сон Хын Мин сфолил на Гомеше под занавес встречи. После этого 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео: слёзы и истерика игрока «Тоттенхэма», увидевшего сломанную ногу соперника
- 3 ноября 2019
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