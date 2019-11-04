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Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно

Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.

«Я передаю своё уважение Сону. Мы можем назвать его, как и Гомеша, футболистом высокого уровня. Даже если я не знаю Сона лично, могу сказать, что он очень хороший игрок. Я не верю, что он сделал это намеренно. Это был ужасный инцидент, но, наверняка, действия были не намеренными. Наверняка, он не хотел нанести травму. Ему было очень тяжело в раздевалке, потому что такой футболист, как Сон, не хотел этого делать. Я уверен на 100%, что он действовал без умышленного намерения», — приводит слова Силвы The Sun.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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