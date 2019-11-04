Погба: тяжело видеть, как «Манчестер Юнайтед» проигрывает

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о последних результатах команды.

«Я опустошён. Видеть, как твоя команда проигрывает и не иметь возможность выйти на поле, это, пожалуй, худшее, что может быть. Я хочу вернуться на поле как можно раньше, чтобы помочь парням, но сейчас главное — восстановиться после травмы», — приводит слова Погба Daily Mail со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, Поль Погба получил травму лодыжки в игре с «Рочдейлом» в рамках Кубка английской лиги, усугубив свою травму в матче против «Арсенала». Позднее наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что француз не вернётся на поле раньше декабря. В этом сезоне Поль Погба принял участие в пяти матчах «МЮ» в Премьер-лиге, отметившись двумя результативными передачами.