Агирре возглавил «Леганес». Он тренировал сборную Египта после ЧМ-2018

«Леганес» на своём официальном сайте объявил о назначении Хавьера Агирре на пост главного тренера команды.



Соглашение испанского клуба с мексиканским специалистом рассчитано до окончания нынешнего сезона.



Ранее «Леганес» расстался с Маурисио Пеллегрино, который занял пост наставника команды в прошлом году и помог ей сохранить прописку в испанской Примере, финишировав с ней на 13-м месте в турнирной таблице. Вместе с аргентинским специалистом коллектив покинули и его помощники.



Последним местом работы Агирре была сборная Египта, которую он возглавил после чемпионата мира—2018 и покинул в этом году. Ранее он тренировал национальные команды Мексики и Японии, а на клубном уровне работал в «Осасуне», «Атлетико», «Сарагосе», «Эспаньоле» и коллективах на родине и ОАЭ.



«Леганес» после 20 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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