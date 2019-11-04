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Зидан рассматривает троих игроков в качестве усиления обороны «Реала»

Зидан рассматривает троих игроков в качестве усиления обороны «Реала»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает троих игроков в качестве укрепления обороны команды, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на британскую прессу.

Так, в сферу интересов наставника «сливочных» входят защитники Вильям Салиба («Сент-Этьен»), права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», Бенуа Бадьяшиль («Монако»), а также Бубакар Камара («Марсель»).

Отметим, Салиба и Бадьяшилю исполнилось по 18 лет, Камара — 19. Рыночная трансферная стоимость первого на сегодняшний день составляет € 25 млн, второго и третьего — по € 18 млн.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место. В активе подопечных Зидана 22 очка, набранных в 11 матчах, как и у лидирующей «Барселоны».

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