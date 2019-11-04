Тедеско: думаю, у Кутепова проблемы с мышцами задней поверхности бедра

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1) высказался о повреждении защитника красно-белых Ильи Кутепова.



«Перед матчем врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований: Крал, Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым, и вы видите, что произошло. Иногда риск помогает, а иногда приводит к печальным последствиям. Пока непонятно, что с Кутеповым. Думаю, у него проблемы с мышцами задней поверхности бедра.



Джано же сыграл хорошо, раздавал пасы, хорошо действовал в позиционных атаках. Он давно не играл, возможно, ему нужно набирать игровой ритм. Все игроки начали работать с нуля – если ты хорошо работаешь на тренировках, то получишь шанс», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»