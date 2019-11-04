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Тен Хаг исключил возможность своего назначения на пост наставника «Баварии»

Тен Хаг исключил возможность своего назначения на пост наставника «Баварии»
Футбол / Германия 0

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг опроверг информацию о возможном назначении на пост наставника мюнхенской «Баварии», сообщает FOX Sports.

Специалист сообщил это на пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» сделала запрос по тен Хагу. Напомним, голландский специалист уже работал в системе «Баварии», возглавляя резервную команду в период с 2013 по 2015 год.

В воскресенье, 3 ноября, «Бавария» отправила в отставку Нико Ковача. Хорватский специалист возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны.

«Бавария» сделала запрос по тен Хагу
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