Алисон: если мы выйдем на игру с «Генком» с мыслями о «Ман Сити», то жди беды

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Генком».



«Нам важно выйти в плей-офф как можно раньше. Нам предстоит матч дома, и мы знаем, что сильны на своём поле. Если выиграем все домашние встречи, то наши шансы на выход будут высоки. Ближайший поединок столь же важен, как и остальные.

Мы не имеем права думать о матче чемпионата в ближайшие выходные с «Манчестер Сити». Если мы выйдем на игру с «Генком», а это сильный клуб, с мыслями о «Ман Сити», то жди беды. Думать надо о ближайшей встрече. Победа нужна нам для достижения поставленных на сезон целей.

Меня раздражает, когда мы пропускаем глупые голы. Так реагирую я и команда тоже. У нас всех общая цель — побеждать в каждом матче и делать это с сухим счётом», — приводит слова Алисона пресс-служба УЕФА.