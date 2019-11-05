Тен Хаг: «Челси» сейчас на ходу, а с возвращением Канте может стать ещё сильнее

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Челси» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Это будет сложная игра, но других в этом соревновании не бывает. Перед нами стоит большой вызов, мы с нетерпением ждём этого матча. Если сыграем идеально, тогда у нас будет шанс.

«Челси» — очень хорошая команда, сейчас она на ходу, а с возвращением Канте может стать ещё сильнее. Конечно, в составе «Челси» много прекрасных игроков. Мы должны играть друг за друга, чтобы достойно противостоять соперникам и победить их», — приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Аякс» состоится сегодня, 5 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — 23:00 мск.