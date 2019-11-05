Икарди заявил, что хочет остаться в «ПСЖ» после окончания аренды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди рассказал о своём желании остаться в составе «парижан» после окончания арендного соглашения.

«Я должен проявить себя на поле и продолжать это делать в следующие месяцы. По окончании сезона увидим, останусь ли я. Хочу делать хорошие вещи и именно за этим перешёл сюда. Я играю в одной из лучших команд мира. Это большой шаг в моей карьере. Сделаю всё, чтобы остаться в «ПСЖ», — приводит слова Икарди RMC Sport.

Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» на правах аренды в начале сентября 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 5 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и отдал одну результативную передачу.

После 12 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 27 очков.