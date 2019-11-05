«Реал» возобновил интерес к Санчо

«Реал» возобновил интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо и поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в немецком клубе смирились, что игрок покинет клуб в конце сезона, и уже начали искать замену англичанину.
Новости о том, что «Реал» проявляет интерес к полузащитнику, негативно могут повлиять на «Манчестер Юнайтед», который намерен вернуть Санчо обратно в Англию. Английской клуб уже столкнулся с конкуренцией со стороны «ПСЖ», который также хочет подписать молодого игрока. Возможное непопадание «МЮ» в зону Лиги чемпионов по итогам сезона существенно повлияет на решение полузащитника перейти в английский клуб.
Джейдон Санчо принял участие в 8 матчах чемпионата Германии в этом сезоне. На счету 19-летнего игрока 3 гола и 5 результативных передач в Бундеслиге.
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