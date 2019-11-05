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Прыжок Кепы на последней секунде после удара вратаря — в топ-5 сейвах тура АПЛ

Прыжок Кепы на последней секунде после удара вратаря — в топ-5 сейвах тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 сейвов 11-го тура английской Премьер-лиги.

Открыл пятёрку момент с участием вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, не позволившего отличиться полузащитнику «Борнмута» Гарри Уилсону (0:1).

Следом идёт сейв голкипера «Астон Виллы» Тома Хитона после удара головой с близкого расстояния в исполнении нападающего «Ливерпуля» Садио Мане (1:2).

Страж ворот «Ньюкасла» Мартин Дубравка в потрясающем прыжке отбил удар защитника «Вест Хэма» Фабиана Бальбуэна после подачи с углового.

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер среагировал на мощнейший выстрел хавбека «Челси» Мэйсона Маунта (1:2). На последних секундах матча голкипер «шершней» мог спасти свою команду от поражения, однако его оппонент Кепа Аррисабалага смог отразить удар.

Видео доступно на «Чемпионате».

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.

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