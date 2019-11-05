Сарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о тактике «Локомотива» в матче с его командой в 4-м туре групповом этапа Лиги чемпионов.

«Я никогда не говорил, что „Локомотив“ парковал автобус в прошлом матче. Я вообще не говорю про автобусы. В таких играх, как была в Турине, сложно что-то поменять. Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. И завтра я жду именно такой игры.



Для результата важна игра, так что завтра нас ждёт сложный матч. „Локомотив“ уже показал, что может создать нам проблемы. В Лиге чемпионов если нет игры, то ты не добьёшься результата. Наша цель, конечно же, выход в плей-офф, но добиваться её мы намерены, совершенствуя нашу игру.



Мы играем хорошо с точки зрения результатов, но нам ещё есть куда расти. Сегодняшний „Ювентус“ уже отличается от прошлогоднего: владением мячом, ударами по воротам. У нас ещё много работы», — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.