Сарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о тактике «Локомотива» в матче с его командой в 4-м туре групповом этапа Лиги чемпионов.
«Я никогда не говорил, что „Локомотив“ парковал автобус в прошлом матче. Я вообще не говорю про автобусы. В таких играх, как была в Турине, сложно что-то поменять. Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. И завтра я жду именно такой игры.
Для результата важна игра, так что завтра нас ждёт сложный матч. „Локомотив“ уже показал, что может создать нам проблемы. В Лиге чемпионов если нет игры, то ты не добьёшься результата. Наша цель, конечно же, выход в плей-офф, но добиваться её мы намерены, совершенствуя нашу игру.
Мы играем хорошо с точки зрения результатов, но нам ещё есть куда расти. Сегодняшний „Ювентус“ уже отличается от прошлогоднего: владением мячом, ударами по воротам. У нас ещё много работы», — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 5 ноября 2019
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