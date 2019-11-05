Нагельсманн: если Тедеско позвонит, я скажу ему, как победить «Зенит»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн после победы в матче 4-го тура группового этапа с «Зенитом» (2:0), сообщил, что он готов помочь советом своему бывшему сокурснику, главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, как обыграть петербургский клуб.
«Если Тедеско позвонит и спросит меня, как победить «Зенит», то я скажу это ему лично.
Не хотелось бы, чтобы журналисты слышали всё, что я говорил. Но я рад, если игроки хорошо меня слышат на поле», — передаёт слова Нагельсманна корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«РБ Лейпциг», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.
В 5-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Лионом», «РБ Лейпциг» дома встретится с «Бенфикой». Матчи состоятся 27 ноября.
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