Конте — о поражении в ЛЧ со счёта 2:0: я просто в бешенстве, мы дошли до предела

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал проигранный выездной матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». После перерыва его подопечные выигрывали со счётом 2:0.
«В Барселоне было то же самое. Нет, не то же — сегодня всё было хуже, ведь мы вели в два мяча, а не в один. Мне, говорят больше улыбаться и говорить о прогрессе, поэтому лучше поспрашивайте у меня об этом.
Не хочу даже комментировать второй тайм. Надеюсь, эта игра разъяснит ситуацию для тех, кто в этом особенно нуждается.
Мои парни носились на скорости 100 км/ч — спасибо им за это это. Большего они сделать не смогли.
Меня не особо волнует, что будет в январе или феврале. Мы должны были спланировать сезон лучше, гораздо лучше. Сейчас у нас есть ряд игроков, которые играют практически без перерыва. Думаю, из сегодняшнего второго тайма можно сделать однозначные выводы. Невозможно играть и в Серии А, и в Лиге чемпионов на своём пределе всегда.
В матче с «Сассуоло» было то же самое, только там мы вели 4:1 и закончили, пусть и со счётом 4:3, но победой. У игроков действительно есть оправдание — они играют на пределе.
Я просто в бешенстве, ведь мы дошли до этого самого предела. Мы не может более ничего сделать. Всё это выводит меня из себя — очень надеюсь, что и игроков тоже. Пусть директор выйдет прямо сейчас сюда и скажет что-то вместо меня», — цитирует Конте Football Italia.
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