Гвардиола обвинил СМИ в искажении его слов о форварде «Ливерпуля» Мане
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о симуляции форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Ранее специалист заявил, что иногда сенегальский нападающий прибегает к симуляцям.
«Я не хотел сказать, что Садио Мане относится к тем игрокам, которые симулируют. Я восхищаюсь его игрой. Моя речь была более долгой, чем её представили в СМИ. Это была похвала «Ливерпулю», а не просто одна фраза», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.
«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» занимает 2-е место, записав в свой актив 25 очков. В нынешнем сезоне АПЛ Садио Мане провёл 11 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
Гвардиола прокомментировал гол «Ливерпуля» на 90+4-й минуте игры с «АВ»
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