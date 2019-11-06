Гвардиола обвинил СМИ в искажении его слов о форварде «Ливерпуля» Мане

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о симуляции форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Ранее специалист заявил, что иногда сенегальский нападающий прибегает к симуляцям.

«Я не хотел сказать, что Садио Мане относится к тем игрокам, которые симулируют. Я восхищаюсь его игрой. Моя речь была более долгой, чем её представили в СМИ. Это была похвала «Ливерпулю», а не просто одна фраза», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» занимает 2-е место, записав в свой актив 25 очков. В нынешнем сезоне АПЛ Садио Мане провёл 11 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.