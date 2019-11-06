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Рашфорд: «Манчестер Юнайтед» способен попасть в четвёрку по итогам сезона

Рашфорд: «Манчестер Юнайтед» способен попасть в четвёрку по итогам сезона
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд выразил мнение, что команде по силам закончить сезон чемпионата Англии в зоне попадания в Лигу чемпионов.

«Попасть в топ-4 будет сложно, но нет ничего невозможного. Нам не нужно сейчас смотреть на другие команды, а стоит сфокусироваться на своей игре и показывать лучший футбол. Особенно следует сделать упор на домашние игры. Ведь «Олд Траффорд» — особенное место. Когда мы проводим матчи на глазах у своих болельщиков и играем в свою игру, то противостоять нам становится невероятно тяжело. Парням нужно вернуть эту уверенность», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в английской Премьер-лиге, набрав 13 очков в 11 турах. Следующий матч в чемпионате подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут дома с «Брайтоном». Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября.

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