Игроки «Наполи» протестуют против президента, который хотел закрыть их на базе

Футболисты «Наполи» отказались возвращаться на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», сообщает в своём «твиттере» журналист Танкреди Палмери.

По завершении встречи с австрийским чемпионом, согласно указаниям президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, команда должна была отправиться на клубную базу и уединиться там на пять дней. Однако после матча капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье встретился с сыном президента и сообщил ему: «Мы отправляемся домой. Иди, скажи это своему отцу».

Матч между «Наполи» и «Ред Булл Зальцбург» завершился со счётом 1:1. Неаполитанцы опустились на второе место в группе E ЛЧ, набрав 8 очков в четырёх матчах. В чемпионате Италии команда занимает седьмое место с 18 очками в активе после 11 туров.