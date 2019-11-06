Матвеев: на Игнатьева сможем рассчитывать, Вандерсон не сыграет

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал состояние футболистов перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором».
«Игнатьев уже находится в команде, мы можем рассчитывать на него. Газинский до окончания паузы на сборные вряд ли появится на поле. Мы ждем Вандерсона, но скорее всего он не сможет помочь команде, в матче с «Локомотивом» – тоже. Что касается замены Олссона в матче с «Ростовом», мы не берегли его к этой игре. На наш взгляд, он не очень удачно вошел в игру, пришлось сделать замену. Это футбол, так бывает. Мы надеемся, что следующий матч в его исполнении будет лучше.
Без каждого игрока, которого нет в расположении команды, очень сложно. Мы все понимаем, что из состава выпали ключевые игроки, которые могли бы добавить краски в нашу игру. Конечно, каждый игрок для нас важен, тем более Вандерсон. Он придает скорость нашей игре, остроту. Разумеется, его не хватает. Насколько – сложно сказать. Те люди, которые сейчас выходят на поле, делают свою работу довольно хорошо. Мы рады, что нам удается добывать очки, которые нам сейчас необходимы, и плавно движемся вперед», — приводит слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 6 ноября 2019
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