«Бавария» — «Олимпиакос»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 ноября в 20:55
Сегодня, 6 ноября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 4-го тура группового этапа. В группе В мюнхенская «Бавария» будет принимать пирейский «Олимпиакос». Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Олимпиакос».
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павелом Рачковским. Помогать ему будут Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервным рефери на эту встречу назначен Кжиштоф Якубик.
«Бавария», набрав 9 очков, занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Олимпиакос» (1) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе В в Лиге чемпионов являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Црвена Звезда».
Венгер готов стать тренером «Баварии»
- 6 ноября 2019
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