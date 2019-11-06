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«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
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«Бавария» — «Олимпиакос»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 ноября в 20:55

«Бавария» — «Олимпиакос»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 ноября в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 6 ноября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 4-го тура группового этапа. В группе В мюнхенская «Бавария» будет принимать пирейский «Олимпиакос». Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Олимпиакос».

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павелом Рачковским. Помогать ему будут Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервным рефери на эту встречу назначен Кжиштоф Якубик.

«Бавария», набрав 9 очков, занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Олимпиакос» (1) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе В в Лиге чемпионов являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Црвена Звезда».

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