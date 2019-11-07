Ал. Миранчук: РПЛ и «Ювентус» в Лиге чемпионов — это разные турниры

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Игра была отличная, три гола в матче. Всем болельщикам игра понравилась. В этом плюс, но мы играем, чтобы зарабатывать очки, но, к сожалению, не смогли, это расстраивает. Большую часть матча оборонялись, это тяжело. В концовке подсели, но в эпизоде со вторым голом два игрока «Ювентуса» обыграли всю нашу оборону, не успели на долю секунду, и нас сразу наказали.

Рука в штрафной «Ювентуса» после выноса Боннучи? Я был рядом, мне конечно же показалось, что была рука, но, думаю, что все посмотрели, значит ничего не было. Считаю, на ничью мы наиграли, у нас хватало моментов. Реализации нам не хватило сегодня, ведь были и подходы, и удары. Обидно упускать такие игры, поэтому будем разбираться и работать над ошибками.

Российская Премьер-Лига и «Ювентус» в Лиге чемпионов — это разные турниры, разный настрой. С командами уровня «Ювентуса» приятно играть.

Гильерме не за что извиняться, думаю, он сам всё понимает, это был игровой момент. Такое случается в футболе, мы быстро отыгрались, имели моменты, здесь слова не нужны.

С Роналду не общался, о возможном переходе в Италию сейчас вообще не думаю. Футболками ни с кем не поменялся, было опустошение, все расстроились, потому что минуту не дотерпели. Самое неприятное, что может быть в футболе, когда играешь неплохо, а вот так пропускаешь.

За билетами много людей обращалось, ажиотаж был огромный. Кому-то мне удалось помочь», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.