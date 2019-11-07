Петров: в конце матча с Порту спросил капитана, устраивает ли нас счёт

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал об эмоциях команды после победного матча с «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:3), который проходил 13 августа 2019 года. Игрок признался, что до последних минут не понимал, проходит ли его команда в следующий этап турнира.

«Конечно, все радовались в раздевалке. В нас ведь после первой игры никто не верил. В конце второго матча я даже спросил нашего капитана: «Нас устраивает счёт?» 89-я минута, голова уже не варит. Когда судья свистнул, то все рванули – невероятные эмоции. На всю жизнь запомню», — рассказал Петров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В раунде плей-офф «Краснодару» достался «Олимпиакос». Российская команда не смогла выйти в групповой этап Лиги чемпионов, уступив грекам по сумме двух встреч — 1:6.