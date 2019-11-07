«Краснодар» — «Трабзонспор»: прямая онлайн-трансляция начнётся 7 ноября в 20:55
Сегодня, 7 ноября, в Краснодаре на стадионе «ФК «Краснодар» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» примет «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. В роли его ассистентов выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери – Эрик Ваттеллье.
После трёх туров «Краснодар» занимает третье место в группе C с 3 очками в активе, уступая «Базелю» (7) и «Хетафе» (6). «Трабзонспор» (1) замыкает квартет.
С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
«Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз: туркам сейчас не до Лиги Европы
«Быки» добьют немотивированного соперника. «Трабнзонспору» важнее дела внутренние.
- 7 ноября 2019
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