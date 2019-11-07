«Краснодар» — «Трабзонспор»: составы команд на матч 4-го тура Лиги Европы

Тренерские штабы «Краснодара» и «Трабзонспора» определились с составами на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Петров, Рамирес, Фернандеш, де Вильена, Ольссон, Стоцкий, Сулейманов, Ари.
Запасные: Сафонов, Фьолусон, Камболов, Уткин, Намли, Берг, Игнатьев.
«Трабзонспор»: Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Фернандеш, Асан, Дурсун, Черекчи, Эрдоган, Авдияй, Джанбаз, Акпынар.
Запасные: Чакыр, Тюркмен, Нвакаеме, Серлот, Сары, Юзюм, Новак.
Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Краснодаре, начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Трабзонспор».
«Краснодар», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы C Лиги Европы, «Трабзонспор» (1) — четвёртое.
- 7 ноября 2019
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