Черчесов: я сам давал добро на новую форму сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о новой форме команды, в которой его подопечные сыграют на чемпионате Европы—2020.

«Я сам давал добро на форму. На чемпионат мира мы выбирали, что нам подходит, смотрели дизайн. Сейчас тоже. Мы принимаем в этом непосредственное участие, так что не может не нравиться то, что выбирал сам.

Варианты не считал, но ориентировался и по цвету, и по всему сопутствующему. Ребята видят форму уже в конце. Что касается вратарской формы, то она не менялась», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Черчесова сыграет с Бельгией (Санкт-Петербург, 16 ноября) и Сан-Марино (Серравалле, 19 ноября).