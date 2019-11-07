М. Фернандеш оформил дубль в первом тайме матча «Краснодар» — «Трабзонспор»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш забил два мяча в первом тайме домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».

33-летний португалец отличился на 27-й и 35-й минутах. По одной результативной передаче в актив записали хавбек Кристофер Ольссон и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Встреча «Краснодар» — «Трабзонспор» сейчас проходит в Краснодаре. К 40-й минуте счёт 2:0 в пользу «быков». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

«Краснодар», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы C Лиги Европы, «Трабзонспор» (1) — четвёртое.

Календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».