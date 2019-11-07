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Бабаев: ЦСКА пытается разобраться в ситуации с болельщиками

Бабаев: ЦСКА пытается разобраться в ситуации с болельщиками
Футбол / Лига Европы 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал инциденты с участием фанатов команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» в Будапеште.

«Пытаемся разобраться в ситуации с болельщиками. Наши представители находятся в «армейском» секторе и координируют действия по безопасности», — сказал гендиректор российского клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча «Ференцварош» — ЦСКА сейчас проходит на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. К 13-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ференцварош», набрав 4 очка, занимает предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое.

Видео: конная полиция разгоняет разбушевавшихся фанатов в Будапеште
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