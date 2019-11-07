Бабаев: ЦСКА пытается разобраться в ситуации с болельщиками
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал инциденты с участием фанатов команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» в Будапеште.
«Пытаемся разобраться в ситуации с болельщиками. Наши представители находятся в «армейском» секторе и координируют действия по безопасности», — сказал гендиректор российского клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча «Ференцварош» — ЦСКА сейчас проходит на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. К 13-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ференцварош», набрав 4 очка, занимает предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое.
Видео: конная полиция разгоняет разбушевавшихся фанатов в Будапеште
- 8 ноября 2019
-
00:24
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 7 ноября 2019
-
23:48
-
23:44
-
23:26
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:33
-
22:21
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:41
-
21:33
-
21:33
-
21:19
-
21:13
-
21:05
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:36
-
20:36
-
20:29
-
20:14
-
20:10
-
20:04
Партнерский контент