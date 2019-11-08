«Вулверхэмптон» обыграл «Слован», забив победный гол на 92-й минуте

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К «Вулверхэмптон» обыграл «Слован» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе Молине. Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом. Ему ассистировали Йохан Балдер и Дэйв Госсенс.
Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал нападающий английского клуба Рауль Хименес, который реализовал 11-метровый.
В другом матче группы К португальская «Брага» на своём поле обыграла турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1. Победу португальцам принесли дубль Паулинью и гол Уилсона Эдуарду. В составе турецкого клуба отличился Тайлер Бойд.
«Брага», набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы К. «Вулверхэмптон» (9) — на 2-м месте, «Слован» (4) — на 3-м, «Бешикташ» (0) замыкает таблицу.
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