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«Вулверхэмптон» обыграл «Слован», забив победный гол на 92-й минуте

«Вулверхэмптон» обыграл «Слован», забив победный гол на 92-й минуте
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К «Вулверхэмптон» обыграл «Слован» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе Молине. Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом. Ему ассистировали Йохан Балдер и Дэйв Госсенс.

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал нападающий английского клуба Рауль Хименес, который реализовал 11-метровый.

В другом матче группы К португальская «Брага» на своём поле обыграла турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1. Победу португальцам принесли дубль Паулинью и гол Уилсона Эдуарду. В составе турецкого клуба отличился Тайлер Бойд.

«Брага», набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы К. «Вулверхэмптон» (9) — на 2-м месте, «Слован» (4) — на 3-м, «Бешикташ» (0) замыкает таблицу.

Лига Европы. Группа K. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Окончен
1 : 0
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Хименес – 90+2'
Лига Европы. Группа K. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Паулинью – 14'   1:1 Бойд – 29'   2:1 Паулинью – 37'   3:1 Эдуарду – 81'
Удаления: нет / Ленс – 44'
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