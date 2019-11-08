Тедеско: видим в «Спартаке» Ларссона только в центре

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о вопросе лимита на легионеров в российском футболе, а также рассказал, где намерен использовать полузащитника Джордана Ларссона.



«Ситуация с лимитом и заменами в прошлом матче? Да, я подзабыл про данное правило на футбольном поле, в Германии такого не было. Что касается Бакаева, я знал, что он не сможет сыграть, просто немного запутался в вопросе. А так, с моей памятью всё хорошо, и надеюсь, что и через 30 лет будет всё хорошо.



Ларссона будем больше использовать в центре. Видим его только там, он опасен, у него хорошая техника. Когда мы поставили его на фланг во втором тайме, то у нас в первом тайме не получалось владеть мячом. Мы изменили схему, стали прессинговать выше. Такую цену мы заплатили за это», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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