Медведев: «Зенит» не ставит автобус, мы на нём ездим

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями о новом дизайне автобусов в Санкт-Петербурге, выполненном в цветах клуба.



«Мы видели новый дизайн автобусов раньше. Ещё в графике. Было несколько вариантов. Совместно с городом был выбран этот. Он и по цвету, и по стилистике соответствует духу «Зенита». Легко обнаружить стрелку. Конечно, «один город – одна команда» – это не реклама. Это наш символ и лозунг, а поэтому допускается новым законом о рекламе. Опрос жителей Петербурга поддержал использование такого брендирования общественного транспорта. Надеюсь, что по итогам эксперимента будет принято решение весь городской транспорт окрасить в цвета «Зенита». Не только автобусы, но и троллейбусы и трамваи. Это безопасный цвет по светоотражению, он полностью соответствует требованиям и радует глаз.



Голосовал ли я за этот бренд? Нет, иначе был бы конфликт интересов. Но я даже никого не просил голосовать за меня. Мы за объективные опросы всегда. Что касается возможных ассоциаций у болельщиков, есть такое понятие, как «поставить автобус». Но мы не ставим, мы на нём ездим», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Семак: не думаю, что российские клубы часто «выставляют автобус» в еврокубках