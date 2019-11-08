Медведев: «Зенит» не ставит автобус, мы на нём ездим

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями о новом дизайне автобусов в Санкт-Петербурге, выполненном в цветах клуба.
«Мы видели новый дизайн автобусов раньше. Ещё в графике. Было несколько вариантов. Совместно с городом был выбран этот. Он и по цвету, и по стилистике соответствует духу «Зенита». Легко обнаружить стрелку. Конечно, «один город – одна команда» – это не реклама. Это наш символ и лозунг, а поэтому допускается новым законом о рекламе. Опрос жителей Петербурга поддержал использование такого брендирования общественного транспорта. Надеюсь, что по итогам эксперимента будет принято решение весь городской транспорт окрасить в цвета «Зенита». Не только автобусы, но и троллейбусы и трамваи. Это безопасный цвет по светоотражению, он полностью соответствует требованиям и радует глаз.
Голосовал ли я за этот бренд? Нет, иначе был бы конфликт интересов. Но я даже никого не просил голосовать за меня. Мы за объективные опросы всегда. Что касается возможных ассоциаций у болельщиков, есть такое понятие, как «поставить автобус». Но мы не ставим, мы на нём ездим», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 8 ноября 2019
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