Ал. Миранчук: показалось, Роналду чуть разозлило, что против него сыграли хорошо
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что отдельного плана, как сдержать португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, у «железнодорожников» не было.
«Какой-то особой стратегии, замка — точно нет. Играют 11 человек. Если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя, на поле начинает получаться ещё меньше», — приводит слова Миранчука Sport24.
Еврокубковый матч «Локомотива» с «Ювентусом» завершился победой туринской команды со счётом 2:1. Победный мяч Дуглас Коста забил на 90+3-й минуте.
Ал. Миранчук: поменялся бы футболками с Роналду, но не хотел его беспокоить
- 8 ноября 2019
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