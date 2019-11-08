Ал. Миранчук: показалось, Роналду чуть разозлило, что против него сыграли хорошо

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что отдельного плана, как сдержать португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, у «железнодорожников» не было.

«Какой-то особой стратегии, замка — точно нет. Играют 11 человек. Если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя, на поле начинает получаться ещё меньше», — приводит слова Миранчука Sport24.

Еврокубковый матч «Локомотива» с «Ювентусом» завершился победой туринской команды со счётом 2:1. Победный мяч Дуглас Коста забил на 90+3-й минуте.