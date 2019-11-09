«Кто эти люди и что происходит?». Фердинанд рассказал о команде тренеров Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что удивился, встретив в доме бывшего одноклубника, Криштиану Роналду, команду его личных тренеров.
«Роналду сейчас 34 года, и он всё ещё на вершине. Входит в число двух лучших игроков в мире на протяжении более десяти лет. Он был первым, кто инвестировал деньги в свою команду, из тех, кого я видел. Однажды я ходил вокруг его дома и увидел около 10 человек в одной из комнат. Я спросил, кто эти люди и что происходит. Он ответил, что это его шеф-повар, физиотерапевт, доктор и личный тренер. Когда он уходил из „Манчестер Юнайтед“, он был лучшим игроком в мире. Он был на правильном пути. Он вложил огромные деньги в то, чтобы его тело и разум работали на высшем уровне из года в год», — цитирует Фердинанда Goal.com.
- 9 ноября 2019
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