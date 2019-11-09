В. Чалов: у «Спартака» очень сложная ситуация

Старший тренер самарских «Крыльев Советов» Войо Чалов дал комментарий в преддверии выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«У нас есть хорошие центральные защитники. Хотим попробовать сыграть в три защитника. Очень сложная ситуация у «Спартака». Новый тренер пытается найти новые схемы и наилучший состав. Для этого нужно время и терпение», — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак», набрав 18 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (18) — на 10-м месте.
- 9 ноября 2019
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