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В. Чалов: у «Спартака» очень сложная ситуация

В. Чалов: у «Спартака» очень сложная ситуация
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер самарских «Крыльев Советов» Войо Чалов дал комментарий в преддверии выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«У нас есть хорошие центральные защитники. Хотим попробовать сыграть в три защитника. Очень сложная ситуация у «Спартака». Новый тренер пытается найти новые схемы и наилучший состав. Для этого нужно время и терпение», — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак», набрав 18 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (18) — на 10-м месте.

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