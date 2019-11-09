«Барселона» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 ноября в 23:00
Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 13-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Сельтой». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Аймар Веласко Арбайса.
После 12 туров «Барселона», набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая «Реалу Сосьедад» (23). «Сельта» (9) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.
С турнирной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.
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Клуб из Виго проиграл четыре предыдущих матча чемпионата Испании.
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