Обамеянг попал в аварию на Lamborghini стоимостью € 313 тыс.
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг вечером 8 ноября попал в автомобильную аварию на своём Lamborghini стоимостью £ 270 тыс. (€ 313 тыс.), сообщает The Sun.
ДТП произошло, когда Обамеянг возвращался домой с тренировки. Машина футболиста столкнулась с другим автомобилем. Форвард «канониров» не пострадал.
По словам очевидцев, автомобили столкнулись на небольшой скорости, поскольку в это время на дорогах было плотное движение.
На следующий день после ДТП Обамеянг принял участие в выездном матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (0:2). 30-летний игрок провёл на поле всю встречу.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик забил 9 мячей в 14 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
«Реал» намерен приобрести Обамеянга
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