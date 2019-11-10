Баста вручил ростовскому СКА ключи от нового автобуса

Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, купил ростовскому футбольному клубу СКА новый автобус. Недавно Баста стал владельцем СКА.

«Перед матчем СКА — «Волгарь» на стадионе ростовским «армейцам» вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого в социальных сетях выбрали болельщики», — говорится в сообщении СКА в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице СКА в «Твиттере».

СКА выступает в Профессиональной футбольной лиге. Команда Владимира Усина, набрав 24 очка в 16 встречах, занимает шестое место в турнирной таблице группы «Юг».

Матч 17-го тура ПФЛ СКА — «Волгарь» состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 17:00 мск.

Посмотреть календарь матчей ПФЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».