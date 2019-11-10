Точилин: руководство не ставило мне задачу исправить ситуацию за два матча
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3), прокомментировал информацию о своей возможной отставке.
«Отставка? После этой игры с руководством не разговаривал. Может, теперь опять пойдут какие-то слухи. А, может, и не пойдут. По поводу того, что мне якобы давали два матча (с «Тамбовом» и ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») на исправление ситуации, могу сказать, что конкретно передо мной никто такую задачу не ставил», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
«Сочи», набрав 13 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре сочинский клуб на выезде сыграет с «Уфой». Матч состоится 24 ноября.
Точилин: ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков
- 10 ноября 2019
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